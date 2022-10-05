Фото: Управление ветеренарии

Саратовские приюты для животных готовы безвозмездно взять питомцев мобилизованных. Об этом сообщает Управление ветеринарии Саратовской области.

Опубликован перечень приютов для животных, в которых граждане, подлежащие призыву на воинскую службу в связи с частичной мобилизацией, могут на время прохождения службы оставить для содержания на безвозмездной основе своих домашних животных (собак, кошек):

1. Автономная некоммерческая организация «Зооцентр», расположенная по адресу: Саратовская область, Гагаринский район п. Расково, тел.: 8 937-977-55-28;

2. Благотворительный фонд защиты животных «РИЧ (Ценный)», расположенный по адресу: Саратовская область, Гагаринский район, д.Юрьевка, Юрьевский переулок, д. 8Г, тел.: 8 937-149-48-07;

3. Автономная некоммерческая организация помощи животным «Приют Надежда», расположенная по адресу: Саратовская область, Аткарский район, г Аткарск, ул. Южная, д. 34, тел.: 8 927-108-45-65;

4. Благотворительный фонд «Преданные души», расположенный по адресу: Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево, ул. Дзержинского, д.37, тел.: 8 987-323-84-54.

Прием животных будет осуществляться при наличии документов, подтверждающих призыв на воинскую службу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.