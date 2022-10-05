фото: БК «Автодор»
Саратовский «Автодор» на старте сезона обыграл дома «Астану».
Вчера, 4 октября, в дворце спорта «Кристалл» саратовский «Автодор» крупно обыграл «Астану» на старте сезона Единой лиги ВТБ.
«Автодор» – «Астана» 94:72 (25:15, 22:15, 25:19, 22:23). У руля саратовской команды дебютировал новый главный тренер Милош Павичевич.
Наиболее результативными в саратовской команде стали Боутрайт (18 + 7 передач), Михайловский (15 + 7 подборов), Гарретт (11 + 10 подборов)
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