фото: Архив КП

В Саратове жители трех поселков и двух микрорайонов остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 5 октября, для ликвидации повреждения водопровода по ул.Лесная,1 ограничено холодное водоснабжение абонентов пос.Новый Комсомольский, Тепличный, Калашниково.

Кроме того, для ликвидации аварии на водопроводе по улице Куприянова, 12а ограничено ХВС абонентов ул.Куприянова,12а,14а.

По заявке управляющей организации для работ на собственных коммуникациях по

ул.Майская,10 ограничено ХВС жителей улиц Майская, Строителей, Подгорная; ул.Школьная и Моисеева на участке от Майской до Подгорной.

Вернуть воду коммунальщики обещают к полуночи.

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