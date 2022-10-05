Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 5:45

В Энгельсе пропал 33-летний мужчина

Евгений Бадиков
фото: Лиза Алерт

фото: Лиза Алерт

В Энгельсе пропал 33-летний мужчина. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своей офиицальной группе «ВКонтакте».

Вчера, 4 октября, волонтеры «Лиза Алерт» объявили о поисках 33-летнего Александра Чугошкина из Энгельса. Мужчину последний раз видели 22 августа. Рост Александра - 172 см, худощавое телосложение, голубые глаза, короткие русые волосы.

Во что был одет мужчина не сообщается. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра, просят обратится по телефонам 8-800-700-54-52, 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.