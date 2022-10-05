фото: Лиза Алерт

В Энгельсе пропал 33-летний мужчина. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своей офиицальной группе «ВКонтакте».

Вчера, 4 октября, волонтеры «Лиза Алерт» объявили о поисках 33-летнего Александра Чугошкина из Энгельса. Мужчину последний раз видели 22 августа. Рост Александра - 172 см, худощавое телосложение, голубые глаза, короткие русые волосы.

Во что был одет мужчина не сообщается. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра, просят обратится по телефонам 8-800-700-54-52, 112.

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