Вячеслав Володин

Володин призвал депутатов помочь военнослужащим и их семьям. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера госдумы «Володин Саратов».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов помочь мобилизованным и их семьям. Спикер госдумы также обратился к тем своим коллегам, которые, по его мнению, работают «для галочки».

— Когда мы говорим о наших солдатах и офицерах, важно, чтобы каждый депутат федерального, регионального уровней помогал. Заботился, делал всё для них.

Хватит многим, не всех касается, заниматься для галочки и на телекамеру политической работой. Надо сделать всё для тех ребят, которые ушли, для их семей. И своим примером надо показывать, — заявил Володин.

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