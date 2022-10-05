фото: Архив КП

Утром в Саратове встал электротранспорт. Об этом сообщает официальная группа «СГЭТ» в ВКонтакте.

Сегодня, 5 октября, в Саратове приостановилась работы электротранспорта. Троллейбусы №109 встали по пути с ЖД вокзала из-за обрыва линии, трамваи маршрута №11 - по причине поломки подвижного состава.

В 7:12 трамваи маршрута №3 переулок, остановились на 1-й Дачной - одному из пассажиров стало плохо. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи.

Кроме того, в 7:39 прервано движение троллейбусов маршрута №7 Московское шоссе-Ламповая путь по пути на 3-ю Дачную из-за автоаварии.

По данным на 9:00 движение везде восстановлено.

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