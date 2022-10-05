Дожди не отступают от Саратовской области

В Саратовской области все еще холодно и дождливо. Подробнее о том, что ждет нас сегодня, октября, рассказали специалисты приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём в регионе облачно с прояснениями, местами дождь. Ветер южный – от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 14 м/с. Термометры покажут сегодня от 12 до 17 градусов тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на западное и поутихнет до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 4 до 9 градусов выше нуля.

В Саратове сейчас +11°С, к 10 утра столбик термометра поднимется до отметки в 12 градусов. Днём будет до +15°С, а к ночи температура опустится до 12 градусов тепла. Ветер южный – от 2 до 4 метров в секунду. Большую часть дня будет пасмурно, а днём обещают небольшой дождь.

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