Фото: Служба спасения

Из леса под Аткарском спасли двух заблудившихся женщин. Об этом рассказали в телеграм-канале областной службы спасения.

Сегодня в 17:30 в службу спасения поступило сообщение о двух пожилых женщинах, заблудившихся в лесу вблизи Аткарска во время сбора грибов. После двух часов поисков спасатели нашли и вывели из леса пострадавших 1964 и 1947 года рождения.

Медицинская помощь женщинам не понадобилась.

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