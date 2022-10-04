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Общество4 октября 2022 16:55

Ограничение водоснабжения саратовских улиц продлено до утра

Наталья Иванова
Архив КП

Архив КП

Ограничение водоснабжения саратовских улиц продлено до утра, об этом сообщает ООО «КВС».

Для завершения работ будет продлено ограничение водоснабжения улиц: Астраханской, Станционной, Дегтярной, Чернышевского, Чайковского, Верхней, Большой Садовой, Грибова, 1-2 Станционных проездов, а также поселка Первомайский.

Восстановить подачу воды планируется в 8:00 5 октября.

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