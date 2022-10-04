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Ограничение водоснабжения саратовских улиц продлено до утра, об этом сообщает ООО «КВС».

Для завершения работ будет продлено ограничение водоснабжения улиц: Астраханской, Станционной, Дегтярной, Чернышевского, Чайковского, Верхней, Большой Садовой, Грибова, 1-2 Станционных проездов, а также поселка Первомайский.

Восстановить подачу воды планируется в 8:00 5 октября.

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