Центр Саратова стоит в восьмибалльных пробках, так оценивает ситуацию на дорогах сервис «Яндекс Пробки».

Еле движутся автомобили не только в центре города, но и на улицах Чернышевской, Соколовой, Усть-Курдюмском Шоссе.

Причиной заторов называют очередной дождь в совокупности с раскопками коммунальщиков.

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