Конкурс на пост главы Саратова назначили на 1 ноября

Конкурс на должность мэра Саратова назначили на 1 ноября. Об этом сегодня, 4 октября, на заседании городской думы сообщила зампред горпарламента Елена Злобнова.

Зампред думы уточнила, что главу города на пятилетний срок выберут депутаты. До обозначенной даты могут выдвигать кандидатуры, а рассмотрят их 18 человек: половина – депутаты, половина – губернаторские назначенцы.

Напомним, после досрочного ухода с поста мэра Саратова Михаила Исаева его полномочия исполняет Лада Мокроусова.

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