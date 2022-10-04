Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2022 14:16

Перед судом предстанет один из виновников страшной гибели 12-летней шахматистки из Саратова

Полину Куникову в Сочи загрызли овчарки
Дарья Васенина
Дарья Васенина

Сотрудники следственного комитета Сочи закончили расследование оче-редного уголовного дела, возбужденного после трагической гибели 12-летней шахматистки из Саратова Полины Куниковой.

Напомним, девочка погибла в Лазаревском районе 26 апреля. Туда она приехала на первенство России по шахматам. В свободное время Полина вышла погулять. На улице Лучезарной она на место, где местный житель держал овчарок. Подросток захотела погладить собак. Те напали на неё и загрызли.

Упомянутое уголовное дело завели на 39-летнего бывшего гендиректора коммерческой организации, которая оказывает услуги оздоровительно-образовательного характера. Также он был одним из руководителей в сана-тории, где разместили юных шахматистов. Мужчину обвиняют в том, что он не организовал соответствующую систему ограждений и пропуска де-тей, из-за чего и произошла трагедия. Статья – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

С утверждённым прокуратурой обвинительным заключением дело передали в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.