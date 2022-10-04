Перед судом предстанет один из виновников страшной гибели 12-летней шахматистки из Саратова

Сотрудники следственного комитета Сочи закончили расследование оче-редного уголовного дела, возбужденного после трагической гибели 12-летней шахматистки из Саратова Полины Куниковой.

Напомним, девочка погибла в Лазаревском районе 26 апреля. Туда она приехала на первенство России по шахматам. В свободное время Полина вышла погулять. На улице Лучезарной она на место, где местный житель держал овчарок. Подросток захотела погладить собак. Те напали на неё и загрызли.

Упомянутое уголовное дело завели на 39-летнего бывшего гендиректора коммерческой организации, которая оказывает услуги оздоровительно-образовательного характера. Также он был одним из руководителей в сана-тории, где разместили юных шахматистов. Мужчину обвиняют в том, что он не организовал соответствующую систему ограждений и пропуска де-тей, из-за чего и произошла трагедия. Статья – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

С утверждённым прокуратурой обвинительным заключением дело передали в суд.

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