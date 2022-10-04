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Происшествия4 октября 2022 13:54

В Ленинском районе Саратова неизвестные уже в третий раз поджигают распределительную коробку

Евгений Бадиков
фото очевидца

фото очевидца

В Ленинском районе Саратова неизвестные уже в третий раз поджигают распределительную коробку. Об этом «КП-Саратов» сообщили читатели.

фото очевидца

фото очевидца

Сегодня, 4 сентября, примерно в 16:30 в доме по адресу проспект Строителей, 2 произошел пожар. В одном из подъездов неизвестные подожгли сетевые кабели и коробку одного из операторов цифрового телевидения и интернета. Огонь полыхал сильный, в квартиры просочился запах от горевшего пластика, местные жители вызвали сотрудников МЧС. По заявлению читательницы, если бы пожар был ночью, последствия могли бы быть куда более серьезными.

фото очевидца

фото очевидца

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