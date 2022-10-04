Председателем Саратовской городской думы стал Сергей Овсянников. Об этом этом стало известно во время внеочередного заседания думы.

Сегодня, 4 октября, в Саратове на пост председателя городской думы избрали Сергея Овсянникова. Напомним, ранее Овсяников покинул пост начальника Саратовской таможни, где он проработал с 2008 года. Он сообщил, что остается депутатом и усилит работу в округе.

Изначально на пост председателя были выдвинуты две кандидатуры: Овсянников от «Единой России» и Владимир Новиков от партии КПРФ. Сергей Овсянников получил большинство голосов

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