фото: архив КП
В Саратове установят 83 новых светофора. Информация об этом появилась на официальном портале госзакупок.
Согласно извещению о закупке, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту администрации Саратова планирует установить 83 новых светофора, и готов потратить на закупку и установку в общей сложности 14 миллионов рублей из бюджета города.
Закупку планируется провести до 31 марта 2023 года, а установить - до 30 сентября. Подрядчики могут направить заявки на участие в тендере до 11 октября. 13 октября будет определен победитель.
Адреса установки новых светофоров:
- академика Навашина, 6 (4 штуки);
- Чернышевского/Валовая (2 штуки);
- Пензенская, 11 (школа Авиатор) (2 штуки);
- Мясницкая, 130 (2 штуки);
- Мясницкая, 140 (4 штуки);
- 1-й Пугачевский поселок (2 штуки);
- Радищева/Советская (4 штуки);
- Мичурина/Пугачева (6 штук);
- Большая Горная/Хвалынская (4 штуки);
- Большая Горная/Мясницкая (2 штуки);
- Большая Горная/Комсомольская (4 штуки);
- Большая Горная/Октябрьская (4 штуки);
- Большая Горная/Веселая (2 штуки);
- Чапаева/Гоголя (4 штуки);
- Хользунова/Мичурина (1 штука);
- Уфимцева, 12 и 8А (4 штуки);
- Шелковичная/Симбирцева (2 штуки);
- Техническая/Мельничная (2 штуки);
- Ново-крекингская/Хомяковой (1 штука);
- Новоузенская/Вокзальный проезд (1 штука);
- Новоузенская, 143 (1 штука);
- Танкистов, 124А/2 (2 штуки);
- Аткарская, 1В (1 штука);
- Астраханская/Слонова (1 штука);
- Астраханская/Советская (1 штука);
- Советская/Астраханская (1 штука);
- 2-я Садовая, 21 (2 штуки);
- Международный проезд/2-й Международный проезд (2 штуки);
- Тархова (между Уфимцева и 2-й Электронной) (2 штуки);
- Шехурдина, 54 (2 штуки);
- проспект Энтузиастов, 57 (1 штука);
- Антонова, 21 (1 штука);
- Антонова, 2 (2 штуки);
- проспект Энтузиастов/Крымский проезд (1 штука);
- Политехническая/4-я Беговая (2 штуки);
- Железнодорожная, 29 (1 штука);
- Большая Садовая, 224А (2 штуки).
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