фото: архив КП

В Саратове установят 83 новых светофора. Информация об этом появилась на официальном портале госзакупок.

Согласно извещению о закупке, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту администрации Саратова планирует установить 83 новых светофора, и готов потратить на закупку и установку в общей сложности 14 миллионов рублей из бюджета города.

Закупку планируется провести до 31 марта 2023 года, а установить - до 30 сентября. Подрядчики могут направить заявки на участие в тендере до 11 октября. 13 октября будет определен победитель.

Адреса установки новых светофоров:

- академика Навашина, 6 (4 штуки);

- Чернышевского/Валовая (2 штуки);

- Пензенская, 11 (школа Авиатор) (2 штуки);

- Мясницкая, 130 (2 штуки);

- Мясницкая, 140 (4 штуки);

- 1-й Пугачевский поселок (2 штуки);

- Радищева/Советская (4 штуки);

- Мичурина/Пугачева (6 штук);

- Большая Горная/Хвалынская (4 штуки);

- Большая Горная/Мясницкая (2 штуки);

- Большая Горная/Комсомольская (4 штуки);

- Большая Горная/Октябрьская (4 штуки);

- Большая Горная/Веселая (2 штуки);

- Чапаева/Гоголя (4 штуки);

- Хользунова/Мичурина (1 штука);

- Уфимцева, 12 и 8А (4 штуки);

- Шелковичная/Симбирцева (2 штуки);

- Техническая/Мельничная (2 штуки);

- Ново-крекингская/Хомяковой (1 штука);

- Новоузенская/Вокзальный проезд (1 штука);

- Новоузенская, 143 (1 штука);

- Танкистов, 124А/2 (2 штуки);

- Аткарская, 1В (1 штука);

- Астраханская/Слонова (1 штука);

- Астраханская/Советская (1 штука);

- Советская/Астраханская (1 штука);

- 2-я Садовая, 21 (2 штуки);

- Международный проезд/2-й Международный проезд (2 штуки);

- Тархова (между Уфимцева и 2-й Электронной) (2 штуки);

- Шехурдина, 54 (2 штуки);

- проспект Энтузиастов, 57 (1 штука);

- Антонова, 21 (1 штука);

- Антонова, 2 (2 штуки);

- проспект Энтузиастов/Крымский проезд (1 штука);

- Политехническая/4-я Беговая (2 штуки);

- Железнодорожная, 29 (1 штука);

- Большая Садовая, 224А (2 штуки).

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