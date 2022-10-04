фото из телеграм-канала Александра Зотова

Молодожены из Саратовской области поженились в камуфляже. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Красноармейского муниципального района Александр Зотов.

По словам Зотова, за минувшие выходные в отделе ЗАГС по Красноармейску и Красноармейскому району скрепили подписями узы семейного союза 10 пар молодоженов. Глава района поздравил новобрачных и прикрепил фотографию семьи Евгения и Елены, которые облачены в одежду в стиле милитари. Возможно, таким образом семья хочет показать поддержку ВС России или мобилизованным землякам.

Напомним, в Саратовской области ускорили прием заявлений в ЗАГС от мобилизованных, а по данным на 29 сентября, саратовчанки вышли замуж за 143 мобилизованных.

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