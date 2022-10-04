фото: Пресс-служба правительства

В Саратове простились с ветераном ВОВ Георгием Васильевичем Фроловым. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Сегодня, 4 октября, в Саратовской областной думе состоялась церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны Георгием Васильевичем Фроловым. Почетный гражданин Саратовской области ушёл из жизни в возрасте 96 лет.

Проводить в последний путь полковника в отставке пришли его родные и близкие, Губернатор Роман Бусаргин, вице-губернатор Игорь Пивоваров, спикер областной думы Михаил Исаев, а также другие официальные лица и общественники. Гражданская панихида сопровождалась военными почестями.

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