Саратовские росгвардейцы спасли упавшую в овраг пенсионерку, об этом сообщает региональное управление ведомства.

Днем 3 октября 81-летняя женщина отправилась в гости к знакомым на дачу в районе Гусельского моста. Женщина решила укрыться от дождя под деревьями в овраге, но поскользнулась и упала на мокрой тропинке. Пенсионерка потеряла ориентацию в пространстве и выбраться из оврага уже не могла.

Пострадавшую на месте падения обнаружил патруль Росгвардии. Сотрудники ведомства вытащили женщину, установили ее личность и передали родственникам.

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