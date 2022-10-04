В Саратовской области на 2023 год планируются 23 новых инвестпроекта. Об этом сегодня, 4 октября рассказали на заседании правительства области.

Инвестиционный портфель Саратовской области насчитывает 170 проектов общей суммой более чем на 800 миллиардов рублей. К завершению в этом году планируются 52 проекта на 16 миллиардов с созданием более тысячи рабочих мест.

Не смотря на ежегодный рост, в рейтинге регионов по количеству инвестиций в ПФО в 2021 году Саратовская область опустилась на 12-е место. Для дальнейшего улучшения правительством предусмотрен ряд мер, включающий внедрение регионального инвестиционного стандарта, повышение инвестиционной привлекательности районов, привлечение к работе федеральных институтов.

- Ежегодный рост объема инвестиций в экономику свидетельствует о положительной динамике инвестиционного развития области, - отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.

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