Марксовское предприятие выплатило работникам почти 4 миллиона долга по зарплате. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

Судебные приставы Марксовского районного отделения взыскали с одного из местных предприятий задолженность по заработной плате в пользу 106 работников. Всего работодатель задолжал своим сотрудникам свыше 3,8 миллионов рублей.

Рабочие были вынуждены обратиться в комиссию по трудовым спорам, которая удовлетворила их требования, было возбуждено сводное исполнительное производство.

В рамках исполнительных действий судебным приставом был вынесен запрет на осуществление действий по перерегистрации права собственности в отношении спецтехники. Кроме того, установлено наличие у организации открытого расчетного счета. На денежные средства обращено взыскание. Имеющейся суммы оказалось достаточно для погашения долга перед всеми работниками.

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