фото: Архив КП

В Саратове отапливаются 167 учреждений социальной сферы. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в Саратове с 1 октября объявлено начало отопительного сезона. По состоянию на сегодняшний день 4 октября, в Саратове подключено 167 учреждений. Из них 57 ДОУ, 14 школ и 2 образовательных учреждения.

— В зависимости от специфики учреждения и необходимых температурных параметров нормативный температурный режим выдерживается иными способами, — указано в сообщении пресс-службы городской администрации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.