фото: ТГ-канал завода

В Саратове ищут дилера для «Москвича». Об этом сообщает официальный сайт завода.

Возрожденный на базе ушедшего завода Renault легендарный автомобильный завод «Москвич» приступил к формированию дилерской сети в стране. Сегодня открыли прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию.

АО МАЗ «Москвич» проводит подбор кандидатов на получение статуса официального дилера по продажам и сервисному обслуживанию автомобилей в городах. Заявки принимаются до 21 октября в 23 городах России, в том числе и в Саратове.

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