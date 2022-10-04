фото: архив КП

В Саратове четырехлетняя девочка осталась без дня рождения из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

По данным ведомства, 32-летняя жительница Заводского района Саратова собирались заказать праздник для своей четырехлетней дочери. Обратившись в агентство с просьбой организовать детский день рождения, женщина обговорила условия организации, после чего частям перевела деньги через мобильное приложение на три разные карты. Злоумышленник удалил переписку.

Объявление женщина нашла в одном из мессенджеров, инцидент произошел 1 октября. Общая сумма, потерянная женщиной составила 55 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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