фото: УМВД

В Саратовской области трое мужчин делали подкопы и обворовывали фермеров. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Саратовской области

По данным ведомства, злоумышленники обворовывали фермеров из Ртищевского и Екатериновского районов. По ночам предприимчивые молодые люди делали подкопы под заборами стоянок, где хранилась сельхозтехника, проникали на стоянку, разбирали технику и воровали детали. Награбленное воры сбывали в одном из соседних регионов.

Общая сумма прибыли составила 3 миллиона рублей, на данный момент установлена причастность к четырем кражам. Подозреваемые планировали вложить деньги в открытие «популярного и прибыльного придорожного кафе», уже арендовали помещение.

Полицейские завели несколько уголовных дел о кражах. Под подозрением – житель Аткарского района Саратовской области и два жителя «одной из республик ближнего зарубежья».