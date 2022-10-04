Кадры с трансляции заседания

Бусаргин о старте отопительного сезона: если детям будет холодно, то жарко будет министру. Об этом стало известно сегодня, 4 октября, на заседании Правительства Саратовской области.

Одной из главных тем на повестке заседания стал старт отопительного сезона. На данный момент губернатора, тепло уже подается в 21 районе области. По словам министра Павла Мигачева, Саратовская область готова к отопительному сезону на 99,9 процентов. Более половины соцучреждений и десятая часть домов уже подключены к теплу.

— С 15 октября все должно работать в штатном режиме. Если поступят жалобы о том, что детям холодно в детском саду, жарко станет и министру, и главе района, — подчеркнул Бусаргин.

Следующим вопросом стало отсутствие горячей воды. 279 многоквартирных домов в настоящий момент лишены горячего водоснабжения. Губернатор поручил зампреду правительства Павлу Мигачеву отслеживать жалобы по адресам и называть людям конкретные сроки подачи воды.

Министр транспорта Алексей Петаев был уполномочен следить за температурой воздуха в общественном транспорте в холодное время года. По словам губернатора, каждую зиму люди жалуются на холодные салоны трамваев и автобусов.

—Где-то оборудование сломано, а где-то его просто не включают. Перевозчикам, которым наплевать на пассажиров, не место на рынке области, — высказался Бусаргин.

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