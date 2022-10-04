Як-42 на площади Героев Донбасса в Саратове вновь был атакован вандалами. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Саратовский авиационный завод».

Сообщается, что хулиганы пытались попасть в грузовой отсек самолета. Сорвали пломбу, свернули ручку, оставили черные следы на корпусе. Обращение об инциденте было направлено в городскую администрацию.

Напомним, в сентябре самолет-памятник Як-42 уже становился целью вандалов.

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