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Общество4 октября 2022 6:50

В Саратове вандалы вновь испортили самолет-экспонат Як-42Д

Евгений Бадиков
фото: соцсети

фото: соцсети

В Саратове вандалы вновь испортили самолет-экспонат Як-42Д. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 3 октября, в официальном паблике «Саратовский авиационный завод/САЗ-Центр».

В Саратове на площади героев Донбасса вандалы испортили самолет-экспонат Як-42Д.

По словам авторов публикации, нарушители «пытались проникнуть в грузовой отсек самолета». Кроме того, они сорвали пломбу и ручку с двери, а также «оставили грязные следы».

— Обращение об этом случае уже направлено в администрацию города, - сказано в посте.

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