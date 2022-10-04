Власти Оренбуржья проверят условия содержания мобилизованных в Саратовской области, об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Сообщается, что один из мобилизованных в Оренбургской области военнослужащих пожаловался президенту на ненадлежащее отношение.
В проверке примут участие сотрудники военкомата и аппарата губернатора, так же будет подключена военная прокуратура.
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