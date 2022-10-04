Власти Оренбуржья проверят условия содержания мобилизованных в Саратовской области, об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Сообщается, что один из мобилизованных в Оренбургской области военнослужащих пожаловался президенту на ненадлежащее отношение.

В проверке примут участие сотрудники военкомата и аппарата губернатора, так же будет подключена военная прокуратура.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.