фото: Архив КП

В двух микрорайонах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 4 октября, для работ на водопроводных коммуникациях на участке ул.Астраханская - 2-й Станционный пр, ориентировочно до 20.00 ограничена подача холодной воды абонентам улиц ул.Астраханская (от Новоузенской до Дегтярной), 1-2 Станционных пр-дов, ул.Станционная, Дегтярная, Чернышевского (нечетная сторона от Верхней до Дегтярной), Верхняя, Б.Садовая (от Чернышевского до Верхней), Грибова, пос.Первомайский.

Кроме того, ориентировочно до 15.00 для работ на водопроводной насосной станции ограничено ХВС абонентов ул.Политехническая,47,49,51/53,55/59,61/63,65/1; Клочкова,9а,13а,15,15а; 3-й Парковый пр.,49; частный сектор по ул.Клочкова,1-11; Политехническая,65-69; 4-й Парковый пр.,1-7.

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