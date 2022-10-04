фото: Архив КП

За сутки Саратовской области коронавирусом заболело 638 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня, 4 октября, в Саратовской области зарегистрировано 638 новых случаев заболевания коронавирусом. Общий показатель заболевших в регионе достиг числа в 290 315 человек.

С начала эпидемии выздоровело 279 750 пациентов, из них 1 082 за прошедшие сутки. На стационарном лечении находится 320 человек, еще 4 244 лечатся дома.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 219, Балашовском районе — 140, Балаковском — 108, Самойловском — 42, Романовском — 40, Вольском — 21, Энгельсском — 16.

У одного нового заболевшего выявлена пневмония, у всех остальных - признаки ОРВИ.

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