фото: ГИБДД

В Саратове маршрутка сбила женщину. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

По данным ведомства, вчера, 3 октября, примерно в 17:40 в Саратове произошло ДТП. Примерно в 17:40 минут напротив дома №14 по улице Чернышевского 60-летний водитель маршрутки «Газель NEXT» сбил пешехода, женщину 37 лет.

В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу.

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