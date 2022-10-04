На отлов бродячих собак в Саратове потратят 60 миллионов рублей.

Правительство Саратовской области разработало программу по отлову безнадзорных животных на предстоящие 3 года.

В планах по всей области отловить 13 740 животных – по 4580 за каждый год. Большой фронт работ предстоит в Саратове, где планируется обезвреживать в год по 3000 собак, а также в Энгельсском районе — по 1000 голов.

Отлов одной собаки обойдется налогоплательщикам области в 110 рублей, сам отлов – 545 рублей, суточное содержание в приюте – 210 рублей, стерилизация, послеоперационный уход и маркировка – 3 470 рублей. Итого: 4335 рублей за одну особь.

Таким образом, за три года на всех собак потратят почти 60 млн рублей.

Программа заработает с нового года. Сроки выделения средств неизвестны.

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