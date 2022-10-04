Роман Бусаргин

Роман Бусаргин назначил еще трех министров. Решения губернатора Саратовской области отражены в соответствующих постановлениях.

С сегодняшнего дня, 4 октября, министром здравоохранения стал Олег Костин (он ранее занимал эту должность, но также совмещал ее с зампредством, которое теперь утратил).

Министром по делам территориальных образований вновь стал Сергей Зюзин. На должность министра строительства и ЖКХ определен Сергей Соколов (ранее им был Павел Мигачев), а руководить контрольно-аналитическим комитетом будет Екатерина Турковская (ранее Наталия Фоменкова).

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