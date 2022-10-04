Холодный дождь и южный ветер ждут жителей Саратовской области

Вот и октябрь! Прохладно и дождливо сегодня, 4 октября, в Саратовской области. Подробнее о погоде рассказали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Саратовской области сегодня облачно с прояснениями, местами обещают кратковременный дождь. Ветер веет с юга, юго-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 15-18 м/с. Термометры в течение дня покажут от 13 до 18 градусов тепла.

Ночью южный ветер усилится до 6-11 метров в секунду, а порывы поутихнут – максимум 14 м/с. Температура воздуха будет изменяться в диапазоне от 6 до 11 градусов выше нуля.

В Саратове сейчас +12°С. Днём обещают до 14-ти, а к вечеру – вновь +12°С. Ветер юго-восточный – от 3 до 5 метров в секунду, порывы – до 11 м/с. Весь день пасмурно и дождливо.

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