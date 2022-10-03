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Происшествия3 октября 2022 15:14

Полиция задержала двух юных жительниц Энгельса за тайники с наркотиками

Обеим всего по 22 года
Дарья Васенина
Дарья Васенина

В Энгельсе Саратовской области задержали двух юных «закладчиц». Подробностями поделились сегодня, 3 октября, в региональном МВД.

Девушек, каждой из которых всего по 22 года, поймали полицейские. В момент задержания они как раз делали тайники с наркотиками.

Как сообщает следствие, оперативникам удалось найти пять «закладок». Изъяли 3,55 граммов синтетических наркотиков.

Сейчас девушки находятся в СИЗО. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения для них.

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