Назначен суд над бывшей чиновницей из Базарного Карабулака

Сегодня, 3 октября, в следственном комитете Саратовской области сообщили о передаче в суд дела одной из бывших сотрудниц администрации Базарно-Карабулакского района.

По версии следствия, в октябре прошлого года госслужащая встретилась с арендатором муниципального помещения и забрала у него 10 тысяч рублей. Женщина пообещала передать их в счёт упалы за съём. Однако, в казну деньги так и не попали, а оказались в кармане у чиновницы.

Злоумышленницу вычислили сотрудники отдела экономического безопасности базарно-карабулакской полиции.

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