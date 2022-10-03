В Саратовской области проверят системы оповещения. Об этом сообщает региональное управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

В среду, 5 октября, с 10:00 до 11:00 с целью проверки работоспособности кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». Поле выключения электросирен по средствам телерадиовещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной проверки.

— В период проведения комплексной проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, теле- радиоприемники, настроенные на местные теле- радиостанции, и выслушать сообщения, передаваемые старшим оперативным дежурным Саратовкой области, – говорится в сообщении.

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