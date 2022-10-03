фото: архив КП

В Саратовской области браконьеры убили лося. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

По данным ведомства, группа охотников незаконно убили лося, ущерб природе составил 240 тысяч рублей. Чиновники обратились к правоохранителям, дабы те возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте.

Согласно действующему законодательству, нарушителям грозит штраф до 500 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, с 1 октября в регионе началась охота на копытных, бобра и ондатру. Сотрудники уже провели комитета провели 43 рейда, в ходе которых выявили двух охотников-нарушителей. Мужчины оштрафованы на четыре тысячи рублей каждый.

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