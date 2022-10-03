фото: ЗАГС

В Саратовской области 24 пары поженились в мобилизационных пунктах. Об этом сообщает областное управление по делам ЗАГС.

Саратовцы смогут зарегистрировать брак прямо в мобилизационных пунктах. С 21 сентября в регионе зарегистрировали 228 браков с подлежащими призыву гражданами. Согласно поручению губернатора области Романа Бусаргина совместно с правительством области, муниципалитетами и командованием войсковой части проводится работа по регистрации браков на мобилизационных пунктах.

— Особые обстоятельства требуют гибкого подхода к работе. С момента объявления частичной мобилизации населения на мобилизационных пунктах региона нашими специалистами зарегистрировано 24 пары - прокомментировала и.о. начальника управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Управление по делам ЗАГС напоминает, что зарегистрировать брак с сокращением срока рассмотрения заявления можно ежедневно в отделах ЗАГС области. При себе заявителям нужно иметь оригиналы паспортов и документ, к примеру повестку, справку или извещение о призыве на военную службу по мобилизации.

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