Фото: Администрация Петровского района

В СВО на территории Украины погиб 24-летний уроженец Петровска. Об этом сообщает администрация Петровского района

24-летний Антон Рычагов из Петровска в погиб 25 сентября 2022 года. В спецоперации на территории Украины он участвовал с первых дней.

— Мы прощаемся с нашим земляком Антоном Сергеевичем Рычаговым. Он был настоящим патриотом России, храбрым, мужественным и сильным человеком. Приношу искренние соболезнования родным и близким героя, разделяю печаль утраты, - высказался Роман Бусаргин.

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