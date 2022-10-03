фото из соцсетей

Мобилизованный балаковец получил письмо от саратовской гимназистки. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 2 октября, мобилизованный житель Балаково оставил анонимную публикацию в городском сообществе «Типичный Саратов». Согласно посту, ученица 3-го класса гимназии №31 в Саратове Алина Круглякова отправила открытку-письмо мобилизованному защитнику.

— Спасибо тебе за тёплые слова. Получил твоё письмо и храню. Учись и слушайся родителей, - поделился младший сержант, командир орудия.

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