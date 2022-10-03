фото: СУ СКР

Забивший пенсионерку до смерти мужчина предстанет перед судом Марксовского района. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, с 16 по 17 мая 29-летний мужчина вместе с сожительницей находились у своей 60-летней знакомой в квартире дома по улице Молодежной в селе Рязановка Марксовского района, где женщины выпивали.

В ходе застолья гостья ушла в магазин с целью покупки алкоголя. В момент ее отсутствия между мужчиной и 60-летней хозяйкой случился конфликт, мужчина бросился на пенсионерку с кулаками. 19 мая соседи обнаружили тело 60-летней женщины по адресу места жительства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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