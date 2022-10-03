фото: архив КП

Роман Бусаргин просит саратовцев сообщить адреса без горячей воды. Об этом губернатор Саратовской области пишет у себя в телеграм-канале.

В Саратовской области стартовал отопительный сезон. По словам главы региона Романа Бусаргина, тепло уже подают в 1999 объектов социальной сферы и 556 домов.

Глава региона предложил жителям Саратова сообщить в комментариях к посту в телеграм-канале об адресах, где нет горячей воды.

— На некоторых участках затянулись вскрышные работы. Будем разбираться по каждому адресу, - отметил Бусаргин.

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