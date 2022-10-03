фото: Архив КП

В Вольске добычей вора-рецидивиста стала колбаса, сим-карты и духи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным ведомства, 43-летний мужчина в мае этого года с помощью монтировки взламывал двери и окна магазинов Вольска. На улице Октябрьской ранее судимый 43-летний мужчина украл 12 палок колбасы, 10 тысяч рублей и духи. Из табачной лавки мужчина смог вытащить 3400 рублей, а из павильона конфет - 5000 рублей. Салон сотовой связи рецидивист так же ограбил, заполучив 30 тысяч рублей и 35 сим-карт.

Мужчина был задержан и осужден по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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