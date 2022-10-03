В Саратовской области изменилось расписание пяти автобусных маршрутов. Об этом сообщает минтранс Саратовской области.

Согласно обновленному графику, теперь автобусы маршрута №222 Саратов - дачи СГУ будет отправляться с улицы Радищева в 06-00 час.; 07-40 час.; 09-25 час.; 17-05 час.; 19-00 час. Обратно: 06-40 час.; 08-20 час.; 10-10 час.; 17-45 час.; 19-40 час.

Маршрут №236 Саратов - Волжские Дали - Пристанное поедет с улицы Радищева в 06-20 час.; 09-00 час.; 16-40 час.; 18-20 час. Обратно: 07-20 час.; 10-00 час.; 17-40 час.; 19-20 час.

Автобус №240 Саратов - «Сокол» отправится с улицы Радищева в 06-00 час.; 07-40 час.; 09-25 час.; 17-05 час.; 19-00 час. Обратно: 07-00 час.; 08-40 час.; 10-30 час.; 18-05 час.; 20-00 час.

Маршрут №391 Саратов - Долгий Буерак поедет в 06-20 час.; 09-00 час.; 16-40 час.; 18-20 час. Обратно: 06-55 час.; 09-35 час.; 17-15 час.; 18-55 час.

Маршрут № 613 Ершов – Дергачи – Озинки уедет из Ершова в 06-10 час. и 13-10 час. по понедельникам и пятницам. Обратно в 08-20 и 15-20 по понедельникам и пятницам.

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