фото: УФСБ

Молодого саратовца осудили на 6,5 лет условно за изготовление оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального ФСБ.

По данным ведомства, сотрудники УФСБ выявили и пресекли деятельность Шафиева А.О. 1999 года рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий дома у молодого человека было найдено сделанное самодельным способом огнестрельное оружие. Кроме того, мужчина незаконно хранил взрывчатые вещества и патроны калибра 5,6 мм и 9 мм.

В отношении саратовца возбудили уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», и «Незаконное изготовление оружия». Обвиняемый признал вину.

Волжский районный суд Саратова признал горожанина виновным и назначил ему 6,5 лет условно и оштрафовал на 110 тысяч рублей.

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