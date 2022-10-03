Георгий Фролов

В облдуме попрощаются с Георгием Фроловым. Об этом сообщает Министр информации и массовых коммуникаций области Светлана Бакал.

Завтра, 4 октября, пройдет церемония прощания с редактором «Книги памяти Саратовской области», ветераном ВОВ, Почетным гражданином области Георгием Фроловым.

— 2 октября перестало биться сердце участника Великой Отечественной войны, нашего земляка, основателя и бессменного главного редактора Книги памяти Саратовской области- Фролова Георгия Васильевича. Ему было 96 лет, но он был молод душой. В 16 лет он добровольцем отправился на фронт, был дважды ранен, награжден Орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, другими орденами и медалями. Победу встретил в Берлине.

Георгий Васильевич останется в нашей памяти как яркий трибун, бесконечно преданный своему делу человек, притягивающий своим энтузиазмом и энергией и зрелых мужей, и молодежь. Светлая память Фролову Георгию Васильевичу! Министерство информации и массовых коммуникаций области выражает соболезнования родным и близким, — пишет Бакал.

Церемония прощания запланирована на 12.00 в здании Саратовской областной Думы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.