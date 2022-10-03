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Общество3 октября 2022 2:30

В Саратове ожидается дождливый, пасмурный день

Наталья Иванова

Сегодня, 3 октября в Саратове ожидается дождливый, пасмурный день, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +13 градусов ночью до +18 во середине дня. Пасмурная погода, слабый дождь во второй половине дня. Ветер умеренный до 7 м/с, отдельные порывы могут достигать 15 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +20 градусов, переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза.

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