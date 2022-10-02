Саратовец два дня перечислял мошенникам 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.
По данным ведомства, первый звонок 52-летний мужчина получил 28 сентября. Незнакомец представился сотрудником банка и предупредил о якобы попытках кражи денег со счета пострадавшего. Гражданину было рекомендовано перевести деньги на «безопасный счет».
Напуганный мужчина послушал мошенников и начал переводить свои средства по указанным реквизитам. В первый день он совершил два перевода - на 395 и 410 тысяч рублей и продолжил опустошать свои счета на второй день через онлайн-переводы и банкоматы. Общая потерянная сумма превысила 2,5 миллиона рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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