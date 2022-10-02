Жителей квартиры в Саратове эвакуировали из-за горящей входной двери. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар случился сегодня, 2 октября в два часа ночи. Загорелась обшивка входной двери одной из квартир дома №7 по улице Симбирцева. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали троих жителей квартиры и потушили огонь. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

Пострадавших при пожаре нет. В качестве возможной причины возгорания рассматривается поджог.

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